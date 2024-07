Umbria Jazz, un trionfo annunciato: "È stata l’edizione del record. Mai così tante presenze in città"

Umbria Jazz festeggia l’edizione dei record. L’atmosfera trionfale e spumeggiante era nell’aria da giorni ma a renderla ufficiale sono arrivati i numeri, svelati ieri nella tradizionale conferenza di bilancio. Il festival mette così a segno il primato assoluto con oltre 42mila biglietti venduti (record nella storia) e un incasso lordo di 2 milioni e 400mila euro, di poco inferiore a quello del 2023 per i 50 anni (ma raggiunto e probabilmente superato con gli incassi dell’ultima serata). E poi 250 eventi, per la maggior parte gratuiti, nell’arco di dieci giorni, 12 diverse location, 87 band in cartellone con quasi 600 musicisti e 400 ore di musica.

"E ancora più dei numeri parla il clima che si respirava nelle vie e nelle piazze dell’acropoli, con quel mix di festa, qualità della vita, musica che la città offre a perugini e turisti durante Umbria Jazz" ha sottolineato con orgoglio il presidente Gian Luca Laurenzi, affiancato dal direttore artistico Carlo Pagnotta, dal nuovo general manager Roberto Piccinelli e dalle istituzioni, con la sindaca Vittoria Ferdinandi e la presidente della Regione Donatella Tesei. "In città – prosegue Laurenzi – non si sono mai visti così tanti visitatori durante la manifestazione". E di pari passo c’è il successo dal punto di vista musicale con i grandi nomi all’Arena Santa Giuliana, il jazz più ortodosso al Morlacchi che registra oltre 5mila paganti, i concerti alla Sala Podiani della Galleria Nazionale (oltre 2mila biglietti) e l’altissimo gradimento per la nuova location della Terrazza del Mercato Coperto.

E ancora, ottimi risultati per l’on-line con oltre un milione di persone raggiunto con il sito e i social, 124 ore di diretta in 10 giorni garantite da Radio Monte Carlo, radio ufficiale di UJ, e il forte impegno per i giovani: 221 iscritti alle Clinics della Berklee School of Music di Boston con 100 domande che non sono state accolte per mancanza di spazi (e con ben 5.3 milioni di dollari in borse di studio che la Berklee ha assegnato a 45 studenti dei corsi di quest’anno), il Conad contest di altissima qualità, le attività di UJ4KIDS per i bambini. Non manca neppure l’impegno “green“ per la sostenibilità ambientale: l’utilizzo delle borracce da parte dello staff ha permesso un risparmio di oltre 650 chili di plastica, con una riduzione di circa 1.500 bottigliette di plastica al giorno.

La Governatrice Tesei si è detta "felice dei risultati" e ha tratteggiato il percorso degli ultimi anni. "Abbiamo affrontato momenti di grande difficoltà, il covid ha colpito il festival ma la Regione nel 2020 e nel 2021 ha lasciato il contributo fisso, questo ha consentito alla Fondazione di rimettere a posto i bilanci. Quando c’è stato bisogno di maggiori risorse la Regione non si è tirata indietro: Umbria Jazz è un format di straordinaria importanza, abbiamo sempre creduto nella forza di questo evento"