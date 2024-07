Umbria Jazz da record. I Toto stasera all’Arena

Umbria Jazz prosegue nella sua marcia trionfale e si avvia verso quello che pare essere un nuovo record. "Sicuramente batteremo il record dei paganti rispetto allo scorso anno, anche se forse non supereremo il record di incasso per i prezzi dei biglietti più bassi" dice il direttore artistico Carlo Pagnotta (nella foto). E il merito chiaramente è dell’Arena Santa Giuliana, lo spazio più capiente, sede dei grandi eventi, dove stasera alle 21 è è attesa la leggenda senza tempo dei Toto, una delle band di maggior successo di vendita nel mondo sia a livello di tour che di album (28, con oltre 40 milioni di copie). La band di Steve Lukather e soci ha composto brani come "Africa", "Hold the Line", "Rosanna" o "Georgy Porgy", che hanno dominato le classifiche e sono entrate nella leggenda. Arrivano a Perugia sulla scia di un album live, "With a Little Help From My Friends", uscito pochi anni fa . Concerti molto seguiti anche quelli al Teatro Morlacchi, che ospita i live all’insegna del jazz più ortodosso e rivolto ai "puristi", e alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria, dove sono ambientate le proposte più di nicchia, per un jazz di ricerca e per ascoltatori curiosi. E’ qui che oggi alle 15.30 è atteso Ramberto Ciammarughi che torna a Umbria Jazz, in piano solo, anche per festeggiare i 40 anni dalla sua prima apparizione. Lungo un intenso viaggio, compositivo e concertistico, partito negli anni ‘80, il pianista e compositore si è guadagnato a livello internazionale la reputazione come uno dei talenti più originali della sua generazione. Al Morlacchi sono attesi alle 17 Fabrizio Bosso e alle 21.30 il trio di Alessandro Lanzoni /che riceverà il Premio della Fondazione Perugia) con Francesco Cafiso.