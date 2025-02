Umbria Jazz attira un pubblico che spende più

PERUGIA - L’analisi dei dati ha permesso di confrontare Eurochocolate 2024 con un altro grande evento perugino, Umbria Jazz 2024. Eurochocolate ha registrato una diffusione della spesa più ampia sul territorio cittadino, mentre Umbria Jazz ha avuto un impatto relativamente maggiore in termini di spesa totale. Un aspetto distintivo tra i due eventi è la tipologia di pubblico: Eurochocolate attira principalmente famiglie e gruppi di amici, mentre Umbria Jazz richiama un pubblico più eterogeneo e spesso con una capacità di spesa più elevata.

Un aspetto interessante che riguarda il Festival del cioccolato è la distinzione tra turisti giornalieri e soggiornanti. I primi tendono a spendere principalmente in ristorazione e shopping veloce, mentre i secondi investono maggiormente in pernottamenti e esperienze immersive legate al cioccolato.

Quali strategie future per migliorare l’evento? 

"Andrebbero inserite – dicono gli epserti di marketing - esperienze immersive come laboratori e tour dedicati alla scoperta del cioccolato.  Maggiore internazionalizzazione con campagne promozionali mirate ai mercati esteri.  Incentivi per i commercianti: supporto per migliorare l’offerta ai visitatori; più eventi collaterali con concerti, show cooking e mostre per arricchire l’esperienza dei partecipanti. Gli eventi di grande portata - cocnlude l’indagine - generano benefici anche a lungo termine, consolidando il brand della città e incentivando nuove iniziative commerciali. Il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle imprese rappresenta un elemento chiave per garantire la continuità e l’evoluzione della

manifestazione".