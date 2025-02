Umbria Green Quando la natura fa spettacolo

Dal debutto con Francesca Fagnani a un strepitoso parterre di ospiti attraverso prime nazionali e mondiali, produzioni esclusive, nuovi progetti e nomi internazionali. E’ tutto pronto per l’edizione del decennale di Umbria Green Festival, un progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro nel segno della natura. Organizzato da Techne e dell’associazione culturale De Rerum natura, il festival coinvolge dal 2016 i luoghi più suggestivi della regione, sempre con tantissimi ospiti e migliaia di spettatori, per parlare di sviluppo sostenibile con la bellezza, l’arte, la letteratura, la scienza.

L’edizione 2025 si apre con un evento già sold out: lunedì 3 marzo al Lyrick di Assisi Francesca Fagnani (foto sopra) presenterà il suo libro “Mala. Roma criminale“ in dialogo con lo scrittore Antonio Pascale e il magistrato Raffaello Magi in un viaggio nella criminalità organizzata romana e nei suoi segreti. Si prosegue sempre al Lyrick, il 28 marzo con l’incontro per le scuole organizzato dalla Libreria Mondadori di Santa Maria degli Angeli, con il Festival e l’associazione Astrofili Monte Subasio: l’ex astronauta Umberto Guidoni risponderà a domande e curiosità di 600 alunni delle scuole elementari e medie. "Il Festival – racconta il direttore artistico Daniele Zepparelli – vuole realizzare spettacoli originali o esclusivi ed è attento ai bambini. Lo conferma la rubrica “Il fuoco dentro”, presto sui nostri canali social insieme al podcast con le interviste agli ospiti di questi anni".

L’evento clou, dice Zepparelli, sarà a novembre nella Basilica di Assisi: "Toshio Hosokawa, uno dei più grandi compositori al mondo, presenterà un’opera per violoncello scritta in esclusiva per noi, legata a Giotto. E poi Massimo Recalcati, nella piazza della Basilica Superiore in collaborazione con il Cortile di Francesco, il violoncellista Giovanni Sollima (foto sotto) a Carsulae, con i suoi strumenti fatti con il fieno, per la prima assoluta de “Il quintetto sospeso”. E una mostra che crescerà nel tempo e si aprirà con una sola l’opera, di Fausto Melotti".

E ancora, alla Sala dei Notari il 6 aprile Paolo Nori debutta con un monologo su “Delitto e castigo“ e il 28 maggio Telmo Pievani e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz proporranno “Canto d’acqua“, il 25 luglio a Palazzo Cesi di Acquasparta Valeria Solarino e la pianista Gloria Campaner si esibiranno in uno spettacolo sul viaggio, a settembre al Mancinelli di Orvieto Isabella Ragonese e il violinista Rodrigo D’Erasmo in un recital su Italo Calvino. A Rasiglia tornano “Risorgive letterarie“ (tra le scrittrici ci sarà Donatella Di Pietrantonio), Nicola Lagioia sarà al Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio per una nuovo format, con Paolo Di Paolo e Wu Ming.