Umbria Film Festival, grande cinema a Montone. La direzione artistica va a Maria Teresa Cavina

È iniziata ufficialmente l’organizzazione del 29° Umbria Film Festival, che si terrà a Montone dal 9 al 13 luglio. A guidare la direzione artistica di questa nuova edizione è Maria Teresa Cavina, figura di spicco del panorama cinematografico internazionale, con un curriculum che include incarichi alla Mostra del Cinema di Venezia, al Festival di Locarno, alla fondazione del Festival del Film di Roma e alla direzione del Mediterranean Film Festival di Malta. Il 2025 è un anno simbolico anche per la celebrazione dei quarant’anni dall’uscita del film-cult “Brazil” di Terry Gilliam (nella foto), presidente onorario del Festival e cittadino onorario di Montone, che con il borgo e la manifestazione ha un legame profondo e duraturo, suggellato dalla consegna delle “chiavi della città”, dalla cittadinanza onoraria e dalla nomina alla presidenza del Festival. Tra le novità c’è anche il rinnovo delle cariche sociali. Alla presidenza del Festival è stata eletta l’avvocata Michela Paganelli, esperta di management, che succede a Chiara Montagnini, dopo un decennio di intensa attività. Vicepresidente Daniele Ceva, attore e autore per teatro e tv, tesoriera Alessia Pascale Natali, segretaria Cristiana Rosini. Completano il nuovo consiglio Elena Giogli, Francesca Meocci, Alessandro Vestrelli e la presidente onoraria Marisa Siciliano Berna. Il Festival potrà avvalersi del supporto consultivo di Giorgio Gosetti. Con la nuova direzione artistica già al lavoro (in costante contatto con il consiglio, le altre figure della struttura artistico-organizzativa e Terry Gilliam) il Festival si prepara ad accogliere variegato e appassionato. "Il nostro l’obiettivo resta quello portare cinema e cultura cinematografica nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia – dicono gli organizzatori –. Un impegno che si accompagna alla volontà di valorizzare, in chiave sostenibile, il patrimonio culturale e ambientale del territorio".