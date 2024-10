Umbria Fashion Vetrina per le scuole. E tra gli ospiti ci sarà l’attore Sergio Múñiz

Scorre il countdown e si avvicina Umbria Fashion, l’evento che coniuga moda, arte e solidarietà nel cuore del centro storico di Perugia. Testimonial della seconda edizione, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre, sarà Sergio Múñiz, attore spagnolo, modello e volto televisivo noto al pubblico italiano anche grazie alla vittoria dell’Isola dei famosi nel 2004, ma saranno tanti gli ospiti presenti alla Sala dei Notari di palazzo dei Priori: accanto a stilisti, modelle, giornalisti e personaggi di fama internazionale che hanno portato in alto il nome dell’Umbria nel campo della moda, si affiancano giovani talenti che si stanno formando nelle scuole del territorio.

Importante la presenza delle scuole, che saranno coinvolte in “competizioni“ artistiche. In campo gli studenti dell’Accademia di Belle Arti (Aba) ‘Pietro Vannucci’ e Nuovo Istituto Design (Nid) di Perugia, che sono stati chiamati a realizzare ciascuno cinque abiti ispirati al Perugino, che tengano conto degli elementi che hanno caratterizzato lo stile dell’artista, con particolare riferimento ai paesaggi umbri, presenti nelle sue opere dai colori vividi, quali l’azzurro intenso del cielo, gli arancioni dei tramonti, le tonalità del verde delle campagne e del turchese dei laghi. Agli studenti delle superiori, indirizzo moda (Istituto omnicomprensivo ‘Bernardino di Betto’, Istituto di istruzione superiore ‘Cavour-Marconi-Pascal’ di Perugia, Istituto di istruzione superiore ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio, Istituto tecnico professionale ‘Spagna-Campani’ di Spoleto e Istituto omnicomprensivo Ipsia-Cpia ‘Sandro Pertini’ di Terni), è stato assegnato come tema l’Aurora umbra di Gerardo Dottori.