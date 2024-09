Umbria Fashion Sfilate, premi e dibattiti: "Un ponte con le scuole del territorio"

Una due giorni densa di iniziative che ruotano attorno a moda, arte e solidarietà, talento e creatività: a Perugia torna Umbria Fashion, in scena sabato 19 e domenica 20 ottobre nella sala dei Notari, trasformata per l’occasione in un salotto fashion. Una scommessa vinta quella della prima edizione e così Laura Cartocci, founder e presidente di Umbria Fashion, ripropone il format che metterà insieme talk tematici, storie di successo e premiazioni, accogliendo stilisti, modelle, giornalisti di moda e influencer da tutta Italia. Non solo: Umbria Fashion vuole essere soprattutto un ponte tra le giovani generazioni e il mondo della moda, per far emergere i talenti, coltivandoli e valorizzandoli, mettendo in comunicazione i brand, le aziende, gli istituti superiori, gli istituti professionali e le università a indirizzo moda dell’Umbria, con lo scopo di creare opportunità per i giovani che vogliono emergere nel settore. A presentare la seconda edizione dell’evento oltre a Cartocci, la governatrice Donatella Tesei, Erika Borghesi, consigliera della provincia di Perugia e l’assessore comunale al turismo Fabrizio Croce. Tra i personaggi che prenderanno parte a Umbria Fashion 2024, l’imprenditrice Nicoletta Spagnoli, che sarà protagonista di ‘Storie di successo’, nell’intervista di domenica alle 18, a cura della giornalista Donatella Miliani. L’evento si aprirà sabato con il fashion show di Attilio De Angelis, vincitore del contest per stilisti emergenti della prima edizione, fashion designer ed ex studente Nid. La sfilata è prevista sabato alle 19.45 e la domenica, alla stessa ora, la premiazione. A consegnare il riconoscimento l’attore e modello Sergio Múñiz.