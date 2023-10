Umbria Fashion. E in passerella anche un robot Umbria Fashion, un contest dedicato al mondo della moda, ha portato a Perugia 25 eventi, 18 fashion show e 45 ospiti per discutere di moda, arte, solidarietà, innovazione e sostenibilità. Tra gli ospiti, Roberto Farnesi, Piero Iacomoni, Vivetta Ponti e Carolina Cucinelli. Un'occasione per connettere formazione, impresa e giovani.