Umbria Fashion ’conquista’. La moda traina l’economia

Sfilate, talk-show, contest di giovani stilisti emergenti e tanro altro ancora. Si è aperta ieri alla sala dei Notari la prima edizione della kermesse Umbria Fashion, nata da un’idea di Laura Cartocci per accendere i riflettori su quello che è uno dei comparti più vivaci e in salute del made in Umbria: la moda. Ieri si è parlato di “Lavoro: la moda ricerca giovani talenti“, moderato dal giornalista Marco Brunacci, a cui hanno partecipato tra gli altri Daniela Bucciarelli, Hr manager Pattern Group. Poi, uno sguardo al passato della tradizione umbra della moda con la premiazione degli eredi di Ellesse, azienda di abbigliamento sportivo nata a Corciano nel 1959, oggi parte del gruppo britannico Pentland Group, e uno al futuro con il premio Talenti umbri assegnato a Gianni Cinti, design e creative consultant, Mario Rossodivita, stilista di scarpe Elisabetta Franchi, e Carlo Timio, event manager e direttore di Riflesso Magazine. La giornalista de La Nazione Donatella Miliani ha moderato il talk show ‘Start up e innovazione’.

La passerella: le modelle hanno poi sfilato con le creazioni degli studenti di Istituito italiano design, Nuovo istituto design, Accademia di Belle Arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia e Corso di laurea in design dell’Università degli Studi di Perugia.

Il programma di oggi: di nuovo spazio a talenti umbri con la premiazione di Federica Ferranti, commercial director di Blumarine, per poi tornare a discutere di “Moda e comunicazione: dalla fotografia a Instagram“ nell’ultimo talk (alle 17.30) moderato da Matteo Grandi a cui partecipano l’attore Roberto Farnesi, Eleonora Benfatto, ex presentatrice, modella e Miss Italia 1989, ed Emma Del Toro, ballerina e influencer.