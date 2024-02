Umbria, cybersicurezza : "Imprese meno esposte ma poco consapevoli"

Il 90% delle imprese coinvolte dice di fare ricorso all’utilizzo di strumenti digitali per supportare la propria attività produttiva e l’11% ha subito violazioni negli ultimi 4 anni. Dati emersi in occasione del Roadshow Confindustria-Generali. Inoltre, dal Rapporto emerge come le PMI umbre siano meno esposte a rischi legati alle terze parti (ovvero gli attacchi informatici che prendono di mira la catena di fornitura dell’impresa per compromettere la sicurezza di un sistema o di un’organizzazione) rispetto alla media nazionale.