Umbria Antica Festival Lezioni di storia a Todi

"Percorrendo antiche strade, inseguiremo nuovi orizzonti". Partono da qui gli organizzatori per lanciare la quarta edizione di Umbria Antica Festival che da oggi a domenica torna a Todi con quattro densissime giornate dedicate al mondo antico. "Da quattro anni – spiegano – il Festival coltiva la sua ambizione: diventare il luogo d’eccellenza in Italia dove far incontrare passato e presente, per far sì che le voci degli storici illuminino il sentiero di viandanti curiosi di conoscenza".

Il cartellone si articola in grandi lezioni divulgative (mattina e pomeriggio nella Sala del Consiglio di Palazzo del Capitano, a ingresso libero) e in spettacoli serali sul tema 2025, “Le strade della Storia”. Perché "ci sono percorsi che non si limitano a unire luoghi, ma legano il destino delle civiltà e tessono le linee del tempo nella trama invisibile della memoria condivisa". Dopo l’anteprima di ieri sera con Matteo Saudino, Umbria Antica Festival si inaugura ufficialmente oggi alle 17.30 con Laura Pepe (foto sopra) che racconterà di viaggi, incontri, scontri, da Odisseo ad Alessandro il Grande. Poi, le strade della storia si dirameranno in tante direzioni toccando diverse civiltà, dai popoli italici agli Etruschi, dalla Grecia classica all’antica Roma.

La prima serata d’autore sarà alle 21.15 al Teatro Comunale dove Dario Fabbri parlerà di “Popoli e Imperi- La geopolitica umana dall’Antichità ad oggi“. Quanto alle altre serate, quella di domani con Luciano Canfora è stata annullata per un problema di salute dell’ospite, sabato alle 21.15 si va al Nido dell’Aquila con Cesare Catà e il “Odissea Jukebox“, un format interattivo che mescola storytelling, letture sceniche e stand-up comedy e coinvolge il pubblico, mentre domenica alle 21.15 di nuovo al Comunale Piergiorgio Odifreddi (foto sotto) chiuderà il Festival con una lezione speciale su Lucrezio e Venere (biglietti per le serate su Liveticket.it).

E poi ci sono le grandi lezioni di storia. Domattina il Festival entra nel vivo con Filippo Coarelli sui segreti della via Flaminia e Luana Cenciaioli sul ruolo del Tevere per i popoli antichi, per proseguire fino a domenica con Giovanni Brizzi, Margherita Bergamini, Piero Boitani, Giusto Traina, Valentino Nizzo, Maria Giuseppina Muzzarelli, Tommaso Braccini, Imma Eramo, Simonetta Stopponi, Adriano La Regina, Gioal Canestrelli, Alessandro Guidi, Francesco Marcattili, Sara Nardi, Luca Pulcinelli, Nicola Mastronardi, Donatella Puliga, Luigi Spina. Oggi alle 17 si apre anche la Fiera del libro nella Sala delle Pietre, da domani a domenica ci sono speciali visite guidate alle Cisterne Romane, al Museo Lapidario e alla sezione archeologica del Museo Civico, da prenotare alla mail: [email protected].

Sofia Coletti