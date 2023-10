Umbra Acque, nuovo Cda. Buonfiglio confermata per la terza volta

PERUGIA - Umbra Acque ha rinnovato il Consiglio di amministrazione: confermati tutti i componenti di nomina pubblica, dal presidente Filippo Calabrese a Isabella Soldani, Franco Parlavecchio, Federica Lunghi (eletta vicepresidente) e Lamberto Marcantonini. Conferma importante anche per Tiziana Buonfiglio come amministratrice delegata, arrivata così al suo terzo mandato consecutivo nella società del servizio idrico. Rinnovati inoltre gli altri tre consiglieri indicati dal socio industriale Acea: si tratta di Daniela Crisante (responsabile Public Finance di Acea Spa ) , Massimiliano De Feo (giurista di impresa) e Alessandro Gargiuli (al timone della Finanza del gruppo Acea) che subentrano a Patrizia Vasta, Alessandro Catalani e Aldo Tei che hanno svolto due mandati all’interno di Umbra Acque. Presidente e Amministratrice delegata li hanno ringraziati "per il proficuo lavoro svolto in questo mandato. La loro collaborazione è stata preziosa per competenza, professionalità, passione e risultati". Un caloroso benvenuto è stato dato ai nuovi componenti del Cda.