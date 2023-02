Umbra Acque In arrivo le bollette di dicembre-gennaio

Poste italiane ha risolto i problemi tecnici legati ai propri sistemi informatici e sta recapitando in questi giorni a molti utenti del servizio idrico le bollette di Umbra Acque emesse nei mesi di dicembre e gennaio. "Scusandoci per il disservizio – afferma la società –, avvisiamo i clienti che nell’attesa che Poste Italiane provveda alla consegna, la bolletta può essere scaricata anche accedendo allo sportello on-line MyUmbraAcque da www.umbraacque.com, all’APP MyUmbraAcque. Il pagamento di queste bollette potrà essere effettuato entro il 27 febbraio, data entro la quale non verranno applicati gli interessi di mora". Non potendo individuare con certezza i singoli casi di mancato recapito, Umbra Acque provvederà autonomamente a considerare nulli tutti i solleciti bonari di pagamento emessi ai clienti per le bollette di dicembre e gennaio, stornando le relative spese.