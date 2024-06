Tragedia nei cieli dell’Umbria, ultraleggero precipita: due morti. “Erano piloti esperti”

Corciano, 17 giugno 2024 – Erano considerati entrambi piloti esperti le vittime dell’incidente aereo che si è verificato intorno alle 19,30 di stasera, 17 giugno, nei cieli tra tra San Mariano di Corciano e Solomeo, in provincia di Perugia. L’ultraleggero, partito dall’aviosuperficie di Montemelino, si è schiantato in un terreno agricolo e per i due occupanti, un 57enne e un 41 di Perugia, non c’è stato niente da fare.

Tra le ipotesi principali al vaglio della procura di Perugia c’è quella di un guasto meccanico. E’ possibile che il pilota, a un certo punto, abbia perso il controllo del piccolo velivolo e non sia riuscito ad evitare lo schianto. L’impatto al suolo è stato tremendo e non ha lasciato scampo ai due.

Nei pressi del luogo in cui è caduto l’aereo è presente una pista di aeromodellismo. Una donna ha dichiarato di aver visto l’ultraleggero cadere al suolo, ma di non essere sicura se si trattasse di un modellino o di un aereo vero. Anche alcuni ragazzi che stavano giocando in zona hanno detto di aver visto il velivolo cadere di schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla polizia e ai mezzi di soccorso, ma entrambi i piloti erano già morti sul colpo.