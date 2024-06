Precipita un ultraleggero, schianto terribile. Morti i due occupanti

Corciano (Perugia), 17 giugno 2024 – Tragedia nei cieli dell’Umbria. Un ultraleggero è precipitato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, nella zona tra Solomeno e San Mariano di Corciano, tra la città di Perugia e il Lago Trasimeno. Entrambi gli occupanti sono morti nell’impatto del velivolo al suolo.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Non si conosce l’identità delle due vittime, ma in base alle prime informazioni dovrebbe trattarsi di due uomini, uno di 40 e uno di 57 anni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche squadre dei vigili del fuoco e polizia.

Il pilota avrebbe provato in tutti i modi ad evitare lo schianto, senza riuscirci. Tremendo lo schianto: per lui e per la persona che viaggiava al suo fianco non c’è stato niente da fare. In fase di accertamento anche il piano di volo, da dove erano partiti e dove invece erano diretti. L’aereo sarebbe di proprietà di una delle vittime. Entrambi, in base a quanto appreso, erano piloti esperti.

Il velivolo è precipitato in un terreno agricolo. Sembra che nella zona possa trovarsi anche un'aviosuperficie ma al momento non ci sono conferme