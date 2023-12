Ufficio turistico Trasferimento imminente. Trasloco all’ex Borsa Merci di via Mazzini

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di trasferire l’Infopoint del Comune, attualmente ospitato all’interno degli Arconi, negli spazi del centro camerale “Alessi“, di proprietà della Camera di Commercio dell’Umbria. La conferma arriva dal presidente dell’ente di Largo Cacciatori delle Alpi. "Si sta valutando con il Comune – spiega Giorgio Mencaroni - come arrivare ad una conclusione positiva della trattativa, senza ledere gli interessi della Camera di Commercio e della collettività, a cui spesso vengono concessi i locali di via Mazzini per mostre, convegni e iniziative culturali come il Festival del Giornalismo, tanto per citarne alcune. Come dire, l’utilizzo del Municipio non deve escludere l’altro".

Il presidente Mencaroni non nega che l’ex Borsa Merci è un luogo facilmente accessibile, visibile, comodo e adatto all’accoglienza dei turisti. "Sarei contento - va avanti - di poter mettere al servizio di Perugia uno spazio così prestigioso, per migliorare la qualità dell’Ufficio informazioni, strategico per una città a vocazione turistica come la nostra".

Quanto agli accordi economici, Mencaroni lascia intendere che non è quello l’aspetto che incide. "E’ chiaro però che la struttura (circa 450 metri quadrati tra sopra e sotto, con ingresso anche in via Danzetta, che sarebbe auspicabile tenere aperto anche per riqualificare il vicolo) va presidiata quotidianamente. Per tenerla in funzione con regolarità serve però personale e dunque bisogna investire risorse. Ma sono sicuro - conclude Mencaroni - che con Palazzo dei Priori troveremo un accordo tra “buoni amici“".

Silvia Angelici