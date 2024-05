Ubriaco e senza patente. Affidamento revocato

Pregiudicato e con una condanna di oltre un anno di carcere da scontare, era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma la misura alternativa è stata revocata e ora è finito in carcere a Capanne. L’aggravamento è scattato a seguito di un controllo della polizia che ha trovato l’uomo alla guida di un’auto senza patente (poiché revocata) e ubriaco. Si tratta di un quarantenne di Città di Castello, già gravato da numerosi precedenti di polizia e processato, quindi affidato in prova ai servizi sociali, come prevede la normativa specifica. Ora è stato arrestato dalla polizia e condotto in carcere a Capanne, a seguito dell’aggravamento delle misure nei suoi confronti.

Deve scontare un anno e un mese per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale circa la sua identità. Inizialmente il quarantenne era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma il 28 aprile scorso è stato trovato alla guida della sua auto in stato di alterazione alcolica e senza patente, poiché già revocata. A quel punto il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa ordinando la custodia cautelare nella casa circondariale più vicina alla sua residenza. Gli agenti del commissariato di polizia lo hanno individuato e condotto dunque nel carcere di Perugia Capanne dove dovrà scontare la condanna a un anno di reclusione.

