Ubriaca, ruba un’auto poi sbanda e finisce in ospedale

AMELIA Ubriaca ruba un’auto, sbanda e finisce in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Denunciata dai carabinieri per furto e guida in stato d’ebbrezza una pregiudicata di 41 anni, di origini laziali e residente ad Amelia. La donna era già sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora in casa nelle ore notturne.

Nel pomeriggio dello scorso 8 gennaio la donna era stata coinvolta in un incidente lungo la strada statale 205, nel territorio della Frazione di Porchiano del Monte: alla guida di un’auto aveva sbandato, finendo nel bosco. Soccorsa e trasportata in ospedale le sono state riscontrare ferite guaribili in 40 giorni, oltre che un tasso alcolico oltre il doppio dei limiti di legge. Non solo, l’auto era risutata rubata poco prima in centro, dove il proprietario aveva lasciato la vettura in sosta con le chiavi nel quadro.

Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati esistenti nelle aree limitrofe al luogo ove era in sosta il mezzo, i carabinieri hanno poi riconosciuto proprio la 41enne come autrice del furto.