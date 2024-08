Tutto il fascino di ’ Eva’. In un film. Ancora un set per il Cuore verde. Che ormai sa unire arte e business

Orvieto torna ad ospitare una produzione televisiva.Ventotto giorni di riprese, oltre 60 persone fra troupe e cast ospitate in città e circa 150 comparse coinvolte insieme a numerose maestranze locali. Sono i numeri di "Eva", il film prodotto dalla Courier Film che si sta girando a Orvieto da lunedì scorso col contributo della Umbria Film Commission e la collaborazione del Comune di Orvieto. Il fim è stato presentato dalla regista Emanuela Rossi, gli attori Carol Duarte, Edoardo Pesce, il giovanissimo Tommaso Zoppi, e Giordano De Plano, il produttore responsabile di Courier Film, Claudio Corbucci, il produttore esecutivo Nicolò Forte e il sindaco Roberta Tardani.

Le riprese si protrarranno fino al 20 settembre e dopo aver interessato in questi primi giorni il centro commerciale "Porta d’Orvieto", coinvolgeranno il centro storico, la zona di Bardano, le campagne di Castelgiorgio e si sposteranno per alcune scene anche alla Cascata delle Marmore a Terni e nella zona di Montalto di Castro. A Orvieto si girano anche alcuni interni negli spazi della ex caserma Piave, già utilizzati in passato da altre produzioni cinematografiche, dove è stato ambientato un commissariato. L’uscita nelle sale è prevista nel 2025.

"Ospitare questi appuntamenti – ha detto il sindaco Roberta Tardani – sta diventando una piacevole e gradita consuetudine per la nostra città. L’Umbria in generale in questi anni ha riaffermato il suo ruolo anche in ambito cinematografico grazie all’impegno della Regione che ha ricostituito la Film Commission e in questo contesto Orvieto si è ritagliata uno spazio di primo piano non solo per la sinergia con l’amministrazione regionale ma soprattutto per il lavoro che è stato svolto. Dopo i numerosi film e serie tv girati in città negli ultimi quattro anni, da agosto a novembre ospiteremo quattro produzioni cinematografiche e televisive. Si conferma e si consolida dunque l’idea che avevamo avuto di fare di Orvieto un luogo accogliente e attrattivo per le produzioni sia per la posizione geografica e la vicinanza con Roma, sia per il sistema di accoglienza e di supporto che abbiamo messo in campo. Un investimento che per noi si traduce non solo in promozione e visibilità ma anche in economia quotidiana, visto che le troupe soggiornano a Orvieto per lunghi periodi, e lavoro, considerando che sui set viene impiegata anche manodopera e fornitori locali".

"È un thriller molto legato alla natura e in cui il paesaggio ha un ruolo importante – ha spiegato la regista Emanuela Rossi – per questo in Umbria e in particolare nel territorio di Orvieto abbiamo trovato le condizioni ottimali per girare. Mi piace soprattutto il contrasto che si crea tra la storia particolare di Eva, una donna dalle tante sfaccettature, e la tranquillità dei luoghi". Cla.Lat.