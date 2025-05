Matteo, il volontario della scuola. Da dieci anni a piedi con i bambini

CITTÀ DI CASTELLO – Da 10 anni a Città di Castello c’è un volontario, Matteo Mignolini, che ogni mattina accompagna a piedi i bambini a scuola tra i vicoli del centro storico. Il pedibus, sotto lo slogan "Vado a scuola con Matteo", parte alle ore 7,40 da via della Pendinella, angolo con via San Florido e via dei Casceri e poi fermata dopo fermata, l’allegra comitiva di 23 bambini che aderisce al servizio, alle ore 8 in punto arriva a destinazione nella scuola primaria di San Filippo. In occasione dei 10 anni di servizio – festeggiati ieri – il Comune ha installato sette punti di fermata con sette cartelli con indicazione di via, luogo e orari.

Matteo Mignolini, 50 anni, storico volontario Auser, è l’anima del progetto portato avanti dalla primaria San Filippo, comune, Auser e Lions club Tiferno. Attualmente sono 23 i piccoli studenti che ogni anno prendono parte al pedibus seguendo una mappa dove ci sono nel dettaglio le linee, le fermate e gli orari: un servizio che circola a prescindere dalle condizioni metereologiche. "A distanza di dieci anni è sempre un emozione accompagnare i bambini a scuola, vederli felici e consapevoli di condividere momenti della loro vita che resteranno nei ricordi", ha detto Matteo Mignolini. Parlano di "una giornata speciale per Città di Castello" anche il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti che hanno vissuto in prima linea il pedibus seguendo di buon mattino il tragitto fino a scuola insieme ai bambini, ai responsabili della scuola, a Manlio Mariotti e Maria Assunta Mariannelli di Auser.