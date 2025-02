Tutto esaurito per Luca Barbarossa a Terni

E’ già tutto esaurito il concerto di Luca Barbarossa (nella foto) che questo sabato si esibirà al Teatro A del Centro Multimediale di Terni con una nuova tappa del fortunatissimo “Cento storie per cento canzoni“: è lo show nel quale il cantautore romano canta e suona dal vivo le canzoni protagoniste della sua omonima opera letteraria e ne racconta i retroscena, le curiosità e il contesto storico. Si tratta della seconda edizione del concerto di San Valentino da Terni e ieri è stato presentato dagli organizzati, Michele Rossi e Amelia Milardi, delle associazioni “Terni Città Futura“ e “Argoo“.

"E’ un sold out non scontato“ hanno detto soddisfatti, ribadendo l’obiettivo di riportare Terni nel circuito dei grandi concerti. Tanto che con l’occasione è stato anticipata anche la nuova edizione del “Tributo d’Autire“ che il 20 settembre proporrà il concerto di Francesco Renga al PalaTerni, nella data che chiude il suo tour dedicato al ventesimo anniversario di “Angelo“ (biglietti in vendita su TicketItalia).

Nell’evento con Barbarossa, la storia della canzone passa attraverso le trasformazioni della società, le battaglie per i diritti civili, le piccole grandi rivoluzioni del costume, i suoni delle diverse epoche, dal Risorgimento a oggi: sia le narrazioni che le canzoni sono accompagnate dalle proiezioni dell’Antica Proietteria: suggestioni visual legate agli argomenti e ai personaggi tematizzati. Con Luca alla voce e chitarra acustica, ci sono sul palco Claudio Trippa alle chitarre e il polistrumentista Alessio Graziani, entrambi musicisti della Social Band.