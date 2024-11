"Tutto è possibile": la lezione di Michele Milli agli studenti

UMBERTIDE – Il coraggio e la resilienza di Michele Milli fa riflettere gli studenti. E’ avvenuto con i ragazzi Istituto Comprensivo "A. Burri" di Trestina, dove l’atleta umbertidese, non vedente a causa di un incidente ormai da 16 anni, ha incontrato gli studenti delle terze classi insieme ai loro ospiti olandesi del progetto Erasmus presso l’ oratorio "Ore d’Oro". Michele, professore per un giorno, ha condiviso con loro la sua storia, ricca di coraggio, resilienza e determinazione, dimostrando come un evento traumatico possa trasformarsi in un’opportunità di rinascita e crescita.

Con immensa forza di volontà il giovane ha superato le difficoltà, divenendo un eccellente atleta paralimpico di judo, laureandosi ed aprendo uno studio di fisioterapia. Grande appassionato di montagna ha poi dato vita al progetto "In the Dark - Tutto è Possibile", dimostrando che con la volontà e la determinazione giusta, non esistono limiti insuperabili. Gli studenti, molto coinvolti hanno rivolto numerose domande a Michele.

Pa. Ip.