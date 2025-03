Tutti pazzi per l’archeologia. Mostra a Palazzo del Podestà

CITTÀ DI CASTELLO - Ispirati dal lavoro sul campo svolto agli scavi di Gravisca, gli studenti del Liceo Plinio hanno organizzato e inaugurato sabato una mostra che racconta le essenze del sacro: i profumi e i riti nelle feste di Adone. L’esposizione, allestita nelle sale di Palazzo del Podestà, conclude il percorso di alternanza scuola-lavoro incentrato sugli scavi dell’Università di Perugia al sito archeologico di Gravisca. Ormai da anni la scuola collabora con il professor Lucio Fiorini (docente di Metodologia della ricerca archeologica all’Unipg ed ex studente del Plinio) e organizza un percorso che consiste in alcune lezioni di preparazione e in una settimana di scavi nel sito di Gravisca. La mostra di Città di Castello è stata coordinata oltre che dalla dirigente Marta Boriosi, dalle docenti Sabine Crispoltoni ed Elsa Nardi, assieme ai 15 alunni protagonisti degli scavi e del successivo allestimento (Flavia Frappi, Virginia Barelli, Letizia Mariucci, Sofia Picchi, Giada Occhineri, Letizia Fiorucci, Lucia Birettoni, Chiara Andreoli, Vittoria Squarcetti, Addis Zeno, Edoardo Pazzagli, Francesco Caccioppini, Paride Ricci, Elia Tanci, Giulia Raffanti). Per chi non l’ha ancora vista c’è tempo fino a domenica.