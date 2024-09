Tutti in sella per la sicurezza. Torna ’Apecchiese tranquilla’. Le 500 firme dei motociclisti

CITTÀ DI CASTELLO – Domenica 29 settembre l’Associazione ’Ferro E Motus’ organizzerà per il decimo anno la manifestazione “Apecchiese tranquilla - SP257 Revisited”. I tornanti dell’itinerario regionale che collega Umbria e Marche saranno ancora una volta solcati da un “serpente” colorato e festoso di centauri, che condivideranno una bella giornata in sella, ma responsabilizzeranno anche le amministrazioni pubbliche competenti a curare gli interventi necessari a migliorare la sicurezza e richiameranno tutti gli utenti della strada a guidare lungo il tracciato nel rispetto delle norme. L’anno scorso furono in tutto 500 i firmatari della petizione promossa dal sodalizio tifernate per chiedere alle istituzioni la posa in opera di barriere, segnaletica verticale e altri interventi strutturali. Oltre 150 erano state le adesioni raccolte in occasione dell’evento, un successo di partecipazione che gli organizzatori contano di ripetere anche nel 2024, nel segno di un impegno per valorizzare l’arteria stradale che accomuna non solo chi va in moto. L’evento ha pure una importante finalità benefica. “Apecchiese tranquilla - SP257 Revisited” servirà infatti anche a promuovere una raccolta di fondi a sostegno del progetto “Hold Fast”, lanciato da Ferro E Motus in collaborazione con l’Associazione Alto Tevere Contro il Cancro per aiutare le persone in cura. Una marcia in più in nome della solidarietà per rafforzare la mobilitazione sulla problematica di cui il sodalizio tifernate è protagonista ogni anno con il raduno motociclistico “The Distinguished Gentleman’s Ride”, che nel 2024 ha permesso di mettere insieme un’importante donazione per l’acquisto di macchinari diagnostici per l’ospedale di Città di Castello. La passeggiata su due ruote tra i tornanti della SR257 prenderà il via alle ore 10.00 dal Bar Colorado per concludersi a Fossombrone.