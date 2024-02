"Tutti i valori dello sport". Cucchi, un libro aperto

CITTA’ DI CASTELLO -Sport e valori, aneddoti del calcio e di chi lo racconta. In tanti, alla sala convegni della scuola Bufalini per ascoltare Riccardo Cucchi, raffinato giornalista sportivo, "voce" storica del calcio via radio e non solo. L’occasione era la presentazione del libro, "Un altro calcio, è ancora possibile" (People, 113 pagine) scritto da Cucchi che ne ha raccontato genesi e sviluppo, incalzato dal giornalista Antonello Brughini, caporedattore Rai, cresciuto professionalmente proprio con lui alla scuola della mitica trasmissione "Tutto il Calcio minuto per minuto". "Del calcio spesso si racconta il lato peggiore: tifoserie violente, cori razzisti, scontri dentro e fuori dagli stadi, bilanci truccati, penalizzazioni. Eppure, ci sarebbe tanto altro – ha dichiarato Cucchi – se solo ci si concentrasse sui valori e si facesse a meno dell’insaziabile fame di profitto che sta macinando diritti e speranze. Basterebbe ricordare com’era calciare un pallone da bambini…", ha aggiunto, invitando a "ripartire dal rito del gioco e dalle persone che vi prendono parte, in campo e in tribuna, per guadagnarne in solidarietà, rispetto, amicizia, vicinanza". Cucchi punta a "poter tornare a giocare il calcio sui campetti dell’oratorio o addirittura in strada, di sottrarlo alla schiavitù della televisione che ne vuole fare soltanto spettacolo e null’altro, di riportare i bambini allo stadio, magari strappandoli alle app e vivendo con loro le indimenticabili emozioni della prima volta".