Tutti condannati i quattro imputati

Imputati condannati con pene dai 3 anni e 9 mesi ai 4 anni e 6 mesi per i fatti del Mesa Verde del 2018, sfociati in un’aggressione ai danni di due ragazzi. I condannati sono Gerard Peposhj, Santiljano Mitaj, Ggjergj Jozef e Elia Ferri. Il giudice monocratico del Tribunale di Spoleto, Silvia Festa, all’esito dell’udienza di ieri ha condannato tutti gli imputati in concorso tra loro. Ha inoltre concesso una provvisionale subito esecutiva alle parti civili Raul Pelletti (30mila euro) e Matteo Paradiso (3mila euro) con danno da liquidarsi in separata sede con riferimento alle gravi lesioni riportate dalle parti civili. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Daniela Paccoi, Guido Bacino e Carla Pennetta, mentre le parti civili erano assistite dagli avvocati Giovanni Picuti e Elena Torresi. "Sono state sostanzialmente confermate le pene richieste dalla pubblica accusa – spiega l’avvocato Giovanni Picuti –. È stato un processo molto impegnativo comunque risolto da una istruttoria dibattimentale certosina, sotto tutti i profili. Si è conclusa per quanto riguarda il primo grado di giudizio un’epopea drammatica vissuta da Pelletti, considerate le conseguenze dell’aggressione". Raul Pelletti, che oggi svolge l’incarico professionale di segretario comunale, ha partecipato alle molteplici udienze fissate per l’istruttoria dibattimentale, dove sono sfilati molti testimoni presenti quella notte. "Ho subito senza motivo un vero e proprio pestaggio – spiega Pelletti – Sono soddisfatto che la Giustizia, nella quale ho sempre avuto fiducia, abbia fatto il suo corso, anche grazie alle indagini serrate e puntuali svolte dalla Polizia. Mi auguro che questi fatti non si verifichino più".