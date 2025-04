Tutte le star del Riverock, da Fabri Fibra a Gio Evan

Il Riverock Festival torna protagonista dell’estate umbra e dal 23 al 27 luglio invade e anima a festa Assisi con cinque giorni di musica, cultura e condivisione, nella magica cornice della Rocca Maggiore. Organizzato dall’associazione Riverock, attiva sul territorio con l’obiettivo di promuovere cultura e musica contemporanea, il festival ha portato ad Assisi grandi nomi della scena italiana e internazionale, diventando negli anni un punto di riferimento per il pubblico e gli artisti.

Ed ecco i primi nomi annunciati per questa edizione: Fabri Fibra (nella foto), icona del rap italiano, sarà in concerto il 23 luglio per un attesissimo ritorno live dopo oltre due anni di assenza dai palchi e poi Joan Thiele e Dardust, il 25 luglio, due tra le voci più originali e innovative della scena musicale attuale.

Il 26 e 27 luglio torna e si espande ’Evanland’, il festival internazionale del mondo interiore, un viaggio tra musica, parole, incontri e spiritualità. Il 26 saranno protagonisti Gio Evan, Giulia Mei, Daddy G (Massive Attack) e Vito Mancuso con uno dei suoi talk ispirazionali, il giorno dopo ci sarà uno degli appuntamenti più attesi, il concerto all’alba di Roberto Cacciapaglia, insieme alle esibizioni di Gio Evan, Quantic (dj set) e il talk dello scrittore Erri De Luca.

"Riverock cresce di anno in anno – dicono gli organizzatori – nei numeri e nell’ambizione, ma non ha mai perso di vista il motivo per cui è nato: portare la grande musica ad Assisi e renderla accessibile e fruibile a tutti. Il nostro obiettivo è infatti continuare a costruire un festival che unisca qualità, bellezza e inclusività".