Tutte in classe, cinquant’anni dopo: "Abbracci ed emozioni, come allora"

Cinquant’anni dopo tutti insieme oggi come allora nella stessa classe. E’ un po’ come se la campanella fosse tornata a suonare a mezzo secolo dall’esame di maturità sostenuto nel 1975 dalle studentesse di allora. Questa bella storia di amicizia e ricordi ha per protagoniste una sezione di ex alunne della scuola Magistrale all’istituto San Francesco di Sales, tutte donne che frequentarono l’istituto alla vigilia dell’ammissione dei maschi prevista per l’anno successivo.

Brividi di emozione, sorrisi di gioia e qualche lacrima per tutte loro subito dopo l’appello in classe dell’attuale dirigente scolastico, Simone Polchi, che si è prestato ben volentieri a rappresentare gli insegnanti di allora in questa originale "rimpatriata" che si è conclusa giovedì 27 marzo con la classica torta. La classe dell’epoca era formata da 37 studentesse, tutte femmine che si diplomarono al San Francesco di Sales nel 1975. "Dopo 50 anni abbiamo ripercorso insieme la storia della scuola e rivissuto l’emozione di rientrare in aula, alcune delle ex alunne piangevano dalla commozione. Ringrazio Thea Benedetti (già funzionario del comune di Città di Castello) e Daniela Tofani, promotrici di questa iniziativa, per l’opportunità e saluto tutte con grande affetto", ha aggiunto Polchi.

Dietro l’organizzazione di questo speciale ritorno in classe alcune ex alunne che hanno spulciato i social e i vari contatti pur di ritrovarsi insieme. La classe in rigoroso ordine alfabetico era composta da Franca Andrei, Laura Badia, Dorisa Battistoni, Maria Antonietta Bellanti, Thea Benedetti, Frediana Benni, Anna Bucci, Brunella Bucci, Patrizia Caidominici, Carla Cardelli, Giovanna Corneli, Gina De Santis, Ivana Dormicchi, Elisabetta Franchi, Lucia Gianfranceschi, Mirella Mariotti, Silvana Melis, Loredana Moscatelli, Nadia Nardi, Stefania Norberti, Carla Pannilunghi, Patrizia Paolacci, Maria Elena Paoloni, Nadia Rossi, Claudia Rossini, Giovanna Testi, Daniela Tofani, Angela Tortini, Silvana Tricca, Anna Maria Valenti, Angela Venturini e Zucchini Eva. Alle emozioni della serata si aggiungono le congratulazioni "per questa bella pagina di vita quotidiana e di scuola" da parte del sindaco Luca Secondi e dagli assessori, Letizia Guerri, Michela Botteghi e Benedetta Calagreti.