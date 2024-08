Tutta la magia dei Vinarelli. C’è l’arte secondo Bacco

Un brindisi al vino, all’arte e alla fantasia per una delle manifestazioni più giocose e originali dell’estate umbra. Domani è la grande notte dei “Vinarelli“ che dopo la festosa edizione per i 40 anni nel 2023, tornano alle 21 lungo corso Vittorio Emanuele trasformato per l’occasione in una galleria d’arte sotto le stelle. La Proloco ripropone immutata la formula che ha fatto la fortuna dei Vinarelli. Un centinaio di pittori si radunano a Torgiano, umbri ma anche provenienti da tutta Italia e perfino dall’estero, intorno a una tavolata imbandita per poi, in un tripudio di pennelli e colori rigorosamente diluiti con il vino, iniziare a liberare la loro fantasia e ispirazione, davanti al pubblico accorso a Torgiano.

Nascono così i Vinarelli, che non sono una gara né un’estemporanea ma un incontro artistico con il vino con bozzetti estemporanei e dipinti preziosi che gli autori lasciano alla Pro Loco: nel tempo, con i ricavi della loro vendita, sono stati finanziati lavori di restauro di antichi dipinti, sono stati realizzati affreschi ispirati ai vecchi mestieri praticati nel borgo antico.

I Vinarelli sono diventati un segno identitario del territorio e come da tradizione la serata conviviale si arricchisce con una ventina le mostre di pittura lungo Corso Vittorio Emanuele che resteranno aperte per tutta la durata della festa.

In particolare quest’anno è da non perdere “In viaggio con Pinocchio”, la mostra di Mario Madiai che sarà allestita nei locali dell’antico Oratorio della Compagnia della Morte.

Il maestro livornese è tra i pittori contemporanei maggiormente conosciuti in Italia e negli Stati Uniti e la mostra risulta un singolare viaggio che utilizza anche alcuni scorci del borgo di Torgiano per ambientare le storie del burattino di Collodi, riproponendo da par suo volti e personaggi del paese. Il maestro Madiai e l’autore Gino Fantozzi, oggi alle 18.30 nella sala del Consiglio Comunale presenteranno anche in anteprima assoluta il nuovo libro “Mario Madiai: Dall’emozione all’ossessione. Un ritratto”. E sempre di Madiai è il bozzetto del manifesto di questa edizione 2024.

Dopo la serata clou “I Vinarelli“ proseguiranno fino a domenica 18 agosto, con i piatti tipici della tradizione gastronomica umbra (stand aperti dalle 19.30) mostra e tanti spettacolo di musica e teatro.

S.C.