Turista danese scippata in pieno centro a Trevi

Attimi di paura a Trevi vissuti nel tardo pomeriggio di venerdì in piazza Garibaldi, in pieno centro storico, a causa di uno scippo ai danni di una turista danese alla quale due malviventi gli hanno strappato di dosso una collana d’oro. Tutto è accaduto poco lontano da una panchina, dove erano sedute alcune persone. Una comitiva di una ventina di turisti danesi usciva da Villa Fabri dove aveva visitato i dipinti all’interno della splendida struttura. Dal racconto dei presenti due individui sono arrivati in auto e in un attimo hanno strappato la collanina dal collo della turista per poi fuggire a tutta velocità lungo viale Ciuffelli. Inutile l’intervento del marito della turista danese, il quale nel tentativo di fermare l’auto dei due malviventi ha rischiato anche di essere trascinato dalla macchina stessa.

Immediato l’intervento dei cittadini presenti e del titolare della struttura ricettiva ‘La Propositura’ che dopo essersi reso conto del fatto, ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto. E, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori sarenbbero sulle tracce dell’auto degli autori dello scippo, ammesso che, come accade spesso in queste circostanze, non abbiano utilizzato una macchina rubata. L’episodio, oltre a creare il panico nella comitiva danese, è stato condannato dal sindaco dal sindaco Ferdinando Gemma e dall’intera comunità di Trevi, che ha espresso solidarietà alla turista scippata.