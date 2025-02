Turismo cooperativo e associativo: via alla ’due giorni’

Presentato ufficialmente “Bitac 2025” l’appuntamento annuale del turismo cooperativo e associativo che si svolgerà il 20 e 21 febbraio ad Assisi. Organizzato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni culturali, ha una tradizione consolidata, e da più di un decennio rappresenta un punto di riferimento per il mondo cooperativo. "Ospitare l’evento ad Assisi – ha dichiarato l’assessoreal Turismo Simona Meloni – rappresenta un’occasione importante in quanto la filosofia di accoglienza e di fruizione del territorio espressa dalla Borsa italiana del turismo associativo e cooperativo corrisponde a quella che intendo impostare per l’Umbria. Un turismo lento, rispettoso dei luoghi che attraversa, attento alle eccellenze agricole e gastronomiche". "La mission dell’evento ha detto Danilo Valenti di Legacoop – è promuovere un turismo sostenibile e responsabile, basato sui valori dell’ospitalità, della collaborazione e della valorizzazione della cultura del territorio".