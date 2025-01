Turismo a gonfie vele: "La nostra una delle città più attrattive dell’Umbria"

"La nostra una delle città più attrattive dell’Umbria". Così l’assessora comunale al turismo Michela Giuliani, sull’andamento del 2024. "Bilancio positivo per quanto riguarda la presenza di turisti, confermando il ruolo di Foligno come meta di rilievo. Chiunque abbia passeggiato per le vie del centro o per i nostri borghi ha potuto notare la vivace presenza di turisti e gruppi organizzati". Per Giuliani si tratta del risultato di una "attenta pianificazione e di una efficace strategia di politiche di promozione portata avanti dalla Regione in sinergia con l’amministrazione comunale negli ultimi cinque anni. I grandi eventi programmati in tutto l’anno si confermano attrattori per i movimenti turistici e il 2025 migliorerà questo trend già positivo considerando anche gli arrivi previsti per il Giubileo". E sulle ultime festività: "Foligno si è distinta per un ricco calendario di iniziative realizzate dal Comune e in collaborazione con le associazioni locali. A coronare il tutto, il nostro Capodanno, che si conferma un evento di punta, parte fondamentale di un’offerta turistica attrattiva e capace di attirare non solo i residenti ma anche visitatori provenienti da altre regioni. Quest’anno, grazie al sostegno della Regione Umbria, alla collaborazione con Rai Radio2 e al contributo del Paiper Festival, abbiamo dato vita a uno spettacolo straordinario che è stato una grande opportunità di promozione nazionale per la città e la regione". "Foligno – conclude Giuliani - ha dimostrato ancora una volta di essere in grado anche logisticamente di ospitare eventi complessi, potendo contare su spazi adeguati e soprattutto sulla capacità organizzativa del Comune e degli operatori locali".

Alessandro Orfei