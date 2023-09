Tuffo nel ’900 a ritmo di swing C’è il concerto all’Emiciclo

In un contesto panoramico affascinante, ritorna oggi, alle 18.30, la magia del concerto all’"Emiciclo della Basilica di Sant’Ubaldo". Voluta e sostenuta da Fondazione Perugia, organizzata dal progetto “Omaggio all’Umbria“, patrocinata da Ministero della Cultura, Comune e Diocesi di Gubbio, Università per Stranieri, a Camera di Commercio di Perugia e Unicef, la manifestazione ha come protagonista il gruppo “900 Swing Italiano”, specializzato nella grande musica degli anni ’50 e ’60. Il complesso guiderà il pubblico - ingresso libero fino a esaurimento della capienza - in un coinvolgente viaggio fra le sonorità del passato, arricchendo l’esecuzione dei brani con racconti e aneddoti sul periodo storico e sulle singole canzoni, in un originale percorso artistico e culturale.

A esibirsi sul palco un totale di sei elementi: oltre alle due voci, la batteria, il sax, il pianoforte e il contrabbasso. Gubbio è fra le ambientazioni predilette dell’associazione musicale umbra, che qui ha ospitato, nel corso degli anni, grandi direttori d’orchestra come Zubin Metha e Lorin Mazeel e interpreti di fama mondiale come Uto Ughi e l’Orchestra Reale d’Olanda. Sposandone in pieno i valori e le finalità, Fondazione Perugia è un solido partner di “Omaggio all’Umbria“ - progetto nato nel 2001 da un’idea di Laura Musella per promuovere il patrimonio musicale, architettonico e naturalistico della regione - e ne sostiene da tempo le manifestazioni e le attività. In caso di maltempo il concerto si terrà, sempre alle 18.30, nella Basilica.