"Tubature rotte e perdite d’acqua. Così il piazzale di casa si allaga"

Perugia I lavori per la fibra ottica hanno provocato danni alle condotte idriche e ormai da un mese perde un tubo che fuoriesce dal muro della strada (già pericolante) e allaga il cortile dell’abitazione di un privato. Succede a Fratticiola. L’utente, Giuseppe Torre, racconta a La Nazione di aver più volte contattato Umbra Acque per segnalare il disservizio. Ci sono stati dei sopralluoghi da parte dei tecnici dell’azienda, ma il problema non è stato risolto. "La perdita - informa Torre, in una Pec inviata ad Umbra Acque - ha causato un aggravamento delle condizioni del muro, dove si sono aperte ulteriori crepe, mentre nella piazzola ci sono fango e detriti". La stessa Pec, “messa in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti del codice civile“ è stata inviata anche a Comune e Provincia.