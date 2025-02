Tsa: "Un orgoglio avere Castiglione e Corciano plastic free"

CASTIGLIONE– Tre i Comuni Plastic Free dell’Umbria. Comuni che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Si tratta di Castiglione del Lago, Corciano e Narni. Lo ha reso noto Plastic Free Onlus. La cerimonia di consegna della "tartarughe" avverrà a Napoli l’8 marzo. "Due dei tre Comuni umbri premiati sono tra quelli serviti dalla nostra azienda. È innegabile che questo ulteriore riconoscimento da un lato ci gratifica, dall’altro conferma che il lavoro svolto in sinergia con le amministrazioni comunali è centrato ed efficiente visto i risultati concreti che produce. Un altro tassello in quella gestione sostenibile dell’ambiente e del territorio che per Tsa è un obiettivo imprescindibile". Così il presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientali, Federico Malizia (nella foto), e il consigliere delegato Alessio Lutazi. "Il traguardo per il prossimo futuro è far crescere le percentuali di raccolta differenziata".