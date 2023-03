Truffa nella vendita di un’utilitaria Denunciato commerciante d’auto

Aveva cercato di comprare una macchina usata ad un prezzo di favore, ma si è imbattuto in una truffa per la quale la polizia ha denunciato un commerciante di auto cinquantenne di Orvieto. Vittima della truffa un ragazzo di trent’anni che aveva trovato in internet l’annuncio di un’auto appartenente all’altro. I due si sono dati appuntamento per vedere il veicolo che era parcheggiato in un deposito di auto. Si sono accordati per la vendita di una utilitaria, il cui libretto di circolazione era in carico ad una concessionaria del viterbese e l’acquirente ha pagato la cifra prestabilita ritirando l’auto.

Dopo tre settimane, ha ricontattato il venditore per avere il libretto di circolazione mai ricevuto e la risposta che ha ottenuto era che ci voleva più tempo e che doveva avere pazienza. Per diversi mesi ha cercato di ottenere, come era suo diritto, il libretto dell’auto acquistata, ma il sedicente venditore rispondeva sempre con la stessa frase "Devi avere un po’ di pazienza" poi, nel corso dell’ultima telefonata, il venditore ha liquidato definitivamente l’acquirente dicendogli "Se vuoi, vammi a denunciare". Il trentenne a quel punto si è recato al commissariato ed ha presentato denuncia. Gli agenti della squadra anticrimine hanno sottoposto il presunto truffatore ad un riconoscimento fotografico che ha dato esito positivo, facendo scattare una denuncia per truffa a suo carico. Inoltre, nel corso delle indagini è anche emerso che il venditore, si era presentato fornendo all’acquirente un nome e cognome rivelatisi non corrispondenti alle sue reali generalità.

Cla.Lat.