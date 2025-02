Troppa Ternana per questo Ascoli. Netta vittoria delle Fere in trasferta

ASCOLI 0 TERNANA 3

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli, Alagna, Curado (33’ st D’Amore), Piermarini, Adajapong, Varone, Odjer (9’ st Gagliardi), Carpani, Silipo (9’ st Tremolada), Forte (9’ pt Corazza), D’Uffizi (33’st Baldassin). A disp.: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Cosimi, Re, Bando, Maiga Silvestri, Ciabuschi, Caucci. All. Cudini

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (14’ st Martella), Vallocchia (14’ st Aloi), Corradini, De Boer, Curcio (14’ st Brignola), Cicerelli (35’ st Ciammaglichella), Cianci (26’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Millico, Maestrelli, Donnarumma. All. Abate

ARBITRO: Renzi di Pesaro

MARCATORI: 12’ pt Corradini, 17’ pt Cianci, 49’ pt Curcio

SPETTATORI: 5.612 (219 ternani).

TERNI La Ternana torna meritatamente al successo sbancando il “Del Duca“ di Ascoli Piceno con una prestazione concreta e in totale sicurezza, che le ha consentito di mettere in ghiaccio il risultato fin dal primo tempo. La squadra di mister Abate, molto aggressiva e determinata già dalle battute iniziali del confronto, ha così tenuto la scia della Virtus Entella che nel posticipo ha battuto in extremis il Perugia, con un gol in pieno recupero. Le Fere sono riuscite a piazzare una doppietta fulminante nei primi 17 minuti di gioco che ha imbambolato l’Ascoli e indirizzato subito la partita in favore della squadra rossoverde. Il gol del vantaggio, infatti, è arrivato al 12’ grazie ad una felice intuizione di Corradini che è stato lesto a bruciare sul tempo Odjer, servito inopportunamente dal portiere Raffaelli in disimpegno, mentre la seconda marcatura è stata firmata da Cianci – all’undicesimo centro personale in campionato – che ha infilato la porta con una incornata nell’area piccola, su cross dalla sinistra di Tito a sua volta ben servito da Cicerelli. I padroni di casa hanno provato a riorganizzarsi rendendosi pericolosi al 31’ con una incornata dell’ex rossoverde Varone che ha spedito la palla a fil di palo alla sinistra di Vannucchi. Si è trattato, però, di una reazione alquanto debole, con le Fere che all’ultimo dei quattro minuti di recupero del primo tempo hanno invece calato il tris con Curcio il quale, lasciato libero nell’area marchigiana, non ha avuto esitazioni a capitalizzare al massimo l’ottimo servizio di Cicerelli dalla sinistra.

Nella ripresa la Ternana ha gestito la gara senza affanni, tranne che all’82’ quando Vannucchi è intervenuto per salvare due volte la porta rossoverde, dapprima deviando in angolo un destro di Adajapong dal limite e poi, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, bloccando a terra il colpo di testa di Piermarini dopo il salvataggio sulla linea ad opera di Corradini avvenuto sulla precedente conclusione di Alagna. La partita si è chiusa qui e le Fere hanno festeggiato la bella vittoria sotto la curva dei tifosi rossoverdi. Adesso testa allo scontro diretto con la Torres, ancora dietro alle Fere di un solo punto, in programma al "Liberati" domenica prossima.

Massimo Ciaccolini