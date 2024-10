Trivella trancia i cavi di fibra ottica. Città isolata: scattano le denunce

Pos fuori uso al supermercato con clienti costretti a lasciare la spesa e andare a prelevare contanti, alcuni istituti di credito ‘bloccati’, farmacie e prenotazioni on line impossibili; cartelli che spuntano come funghi negli ingressi delle attività: "A causa di un guasto alla linea Internet non si possono effettuare pagamenti…". Aziende, uffici pubblici e privati, supermercati e ristoranti, negozi e scuole poi le abitazioni: mezza città è senza connessione e purtroppo sarà così per giorni.

Insomma quello che nel pomeriggio di martedì 15 ottobre sembrava un disservizio passeggero si sta rivelando un guasto di proporzioni preoccupanti che ha generato un black out diffuso del servizio fornito dalla fibra ottica nel territorio tra Città di Castello e San Giustino. Cos’è successo? Nel pomeriggio del 15 ottobre – in un cantiere per la sistemazione della linea elettrica in via Dante Alighieri a San Pio – sono stati gravemente danneggiati tutti i cavi d’ingresso della centrale telefonica, azzerando di fatto le linee del telefono fisse e di Internet. Il tutto ha generato un black out, esteso a macchia di leopardo fino al vicino comune di San Giustino coinvolgendo centinaia di utenti rimasti senza connessione. La trivella utilizzata dall’impresa avrebbe strappato in più punti i cavi ad alta potenzialità in fibra ottica e in rame che si immettono nei cavidotti stradali, "danneggiando anche gli apparati a questi collegati situati in centrale e rendendo così ancora più complesso l’intervento di riparazione". A chiarire cosa è accaduto è direttamente la FiberCop, società che gestisce l’infrastruttura di rete fissa che ieri, a fronte delle centinaia di segnalazioni ricevute dai vari gestori contattati dai clienti della zona di Città di Castello, ha diramato una nota ufficiale. Innanzitutto la società evidenzia che "i tecnici dell’azienda sono in intervento già dalla serata del 15 ottobre per la sostituzione dei cavi e delle apparecchiature danneggiate e lavoreranno in continuità – anche di notte - fino alla risoluzione del grave guasto. Intanto Via Dante Alighieri, dov’è avvenuto il danno, è stata chiusa al traffico per consentire le riparazioni. Non sarà facile. Da ieri nel territorio le condizioni meteo sono peggiorate e i tempi potrebbero allungarsi. La stessa FiberCop prevede che "per il ripristino completo di tutti i servizi occorreranno diversi giorni di lavoro" e chiarisce infine che "nella vicenda è parte lesa. La nostra azienda _ si legge _ non ha alcuna responsabilità riguardo ai disagi verificati e adirà le vie legali a tutela dei propri interessi". Cristina Crisci