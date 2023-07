MONTONE - La bellissima Trine Dyrholm "regina" di Montone. A lei sabato sera durante la serata "clou" dell’Umbria Film Festival un emozionato Braccio da Montone (Walter Rossi in costume d’epoca), insieme al regista Terry Gilliam e al sindaco Mirco Rinaldi ha consegnato le chiavi del borgo tra gli applausi del pubblico. Emozionata l’attrice di cui il sindaco ha voluto sottolineare la poliedrica attività espressa nelle diverse forme artistiche, dalla recitazione al canto, dal teatro al cinema. "Le consegno chiavi della città di Montone - ha declamato Rinaldi di fronte ad una affollatissima platea - affinché possa sentirsi parte di questa comunità ogni qual volta ne farà ritorno". Commossa Trine Dyrholm: "Non sono mai stata in Umbria prima d’ora - ha detto - e mi sento fortunata e privilegiata di stare in questi posti bellissimi".

Pa.Ip.