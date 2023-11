Tribunale e Ufficio scolastico. Accordo per la cultura del rispetto

TERNI - Contrastare la violenza domestica e di genere e diffondere fra i giovani la cultura del rispetto: è l’obiettivo dell’accordo tra Tribunale di Terni e Ufficio scolastico regionale dell’Umbria - Ambito territoriale provincia di Terni. La sigla ieri, a palazzo di Giustizia di Terni, con le firme della presidente del Tribunale Monica Velletti e del dirigente titolare dell’Usr, Sergio Repetto. "Questo accordo – afferma Monica Velletti – vuole far sì che il patrimonio culturale che già nelle aule del tribunale, non solo del penale ma anche del civile, ci vede impegnati nel contrasto alla violenza di genere, si diffonda e raggiunga i ragazzi delle superiori. I magistrati incontreranno gli studenti e i docenti nelle scuole e gli studenti verranno in tribunale per seguire udienze penali legate ai maltrattamenti, toccare con mano lo svolgimento del processo per far sì che resti una traccia importante in loro. Al termine del progetto, si terrà una giornata in cui i ragazzi esporranno e presenteranno i propri elaborati, di qualsiasi genere, dedicati alla tematica affrontata attraverso questo accordo".