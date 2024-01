Trevi, rivive dopo oltre 40 anni la storica vittoria dell’As Collecchio

A 40 anni dalla storica vittoria dell’As Collecchio (foto inoltrata a Preziotti), al Torneo di Calcio delle Frazioni i dirigenti e gli artefici di quella impresa hanno voluto ricordare un successo di prestigio che riuscì a coinvolgere anche coloro che per la prima volta hanno assistito ad una partita di calcio. Successo che rimane ancora scolpito nella memoria del calcio paesano, applaudita, festeggiata da un intero paese in festa. Una meravigliosa avventura, vissuta con grande emozione dal presidente di quella società, Giancarlo Sebastiani soprannominato "Lu Cucco" e dall’allenatore Angelo Berretti (scomparso alcuni anni addietro) ma ancora vivo per tutti coloro che con lui hanno vissuto da protagonisti l’indimenticabile giornata di gloria. I protagonisti di quell’impresa si sono ritrovati durante una cena conviviale per ricordare quelle emozioni vissute a distanza di quaranta anni, ma soprattutto un modo di ritrovarsi per celebrare e raccontare le emozioni di quell’impresa. Eccoli i nomi: Luigi Casciola, Pierpaolo Berretti (figlio del mister e successivamente d.s. della Clitunno) Fabio Sensini, Danilo Gambacorta, Roberto Zafrani, Luigi Ponti, Franco Belli, Marcello Martelli, Fausto Cagnoni, Roberto Cardinali, Pierangelo Testa, Giacomo Capocciuti, Sergio Casciola, Massimo Zafrani, il presidente Giancarlo Sebastiani, Mario Moretti, Paolo Cagnoni, Oriano Capocciuti e Mauro Cagnoni. Assenti alla cena ma anche loro protagonisti : Giorgio Tagliavento, Fabio Beddini, Vincenzo Trasciatti, Bernardino Cagnoni, Roberto Partenzi, Giorgio Partenza, Enzo Pioli, Renato Marcelli (defunto) Adriano e Gianni Mantucci, Graziano Nanni, Claudio Zafrani. C.Lu.