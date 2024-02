"Treni, frequenze da bocciare"

In Umbria l’età media dei treni è di 21,5 anni ma pesa molto l’anzianità del parco rotabili della ex Fcu, che supera i 35, mentre per i convogli gestiti da Trenitalia è scesa a circa 13. È quanto emerge da Pendolaria la campagna di Legambiente dedicata ai treni regionali e locali, al pendolarismo ed alla mobilità urbana. Nel rapporto si sottolinea per l’Umbria che "nei prossimi anni, grazie a un maggior contributo derivante dai finanziamenti statali intercettati dalla Regione, verrà acquistato un elettrotreno di tipo Pop a quattro casse, che andrà ad aggiungersi ai 12 con velocità di fiancata di 200 chilometri orari già previsti con il vigente piano degli investimenti a partire dal 2025". Sempre nel rapporto si ricorda che la ferrovia ex Fcu "è stata riaperta al momento solo nel tratto Perugia-Città di Castello, mentre il completamento dei lavori non avverrà prima del 2026". L’Umbria compare anche nel capitolo dedicato alle linee che hanno un "enorme potenziale", sia per il pendolarismo lavorativo e scolastico sia per il turismo, ma che al momento non esistono, sono sospese o vedono transitare pochissimi treni al giorno. "Per le linee umbre, dell’Adriatico ed in Calabria - si legge -, il servizio è ancora fermo a treni ogni ora ed oltre , mentre è necessario garantire almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti in orari di punta e di ogni 60 minuti in quelli di morbida".