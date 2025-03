Trekking risorgimentale tra storia e personaggi con il “Gran Tour“

Un trekking risorgimentale per il “Gran Tour“ che oggi alle 16 propone “Perugia, col rostro e con l’artiglio” con visita alla Società operaia di Mutuo Soccorso. In occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, si tiene una passeggiata nella quale saranno illustrati fatti e protagonisti che hanno portato all’indipendenza e all’Unità d’Italia: Il periodo risorgimentale viene raccontanto non solo in chiave locale, ma anche in chiave nazionale con gli eventi che sancirono l’ingresso di Perugia e dell’Umbria al Regno d’Italia e i personaggi di queste vicende. Il tour comprende anche l’ingresso alla leggendaria Società Operaia di Mutuo Soccorso. Costo della visita 12 euro, gratuito fino ai 12 anni

Domenica 30 alle 16 si va poi alla scoperta della chiesa di San Francesco al Prato: convertita in auditorium per eventi culturali, la chiesa ha una storia straordinaria quanto le opere che ha conservato, tra le quali la “Deposizione Baglioni” e la Pala degli Oddi di Raffaello. Informazioni e prenotazioni al 371 3116801 (anche WhatsApp).