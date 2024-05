’Treartistesei’, alla Rocca le opere tutte al femminile

UMBERTIDE – Si chiama ’Treartistesei’ la mostra inaugurata alla Rocca – Centro per l’Arte contemporanea e dedicata alle opere di Rosetta Berardi, Francesca Dondoglio e Valentina Palmi. Una esposizione tutta "in rosa" sulla scia di altre sei, dal 2015 ad oggi, che hanno inaugurato un filone dedicato all’arte femminile e a tutte le sue peculiarità e sfumature e, nel caso specifico diverse poetiche e differenti tecniche che caratterizzano i lavori di Berardi, Dondoglio e Palmi. "Treartistesei" si presenta quindi come la "summa" di tre "personali" di donne provenienti da diverse parti d’Italia e che offrono un ampio spaccato dell’arte contemporanea, dall’astrazione al concettuale, dalla monocromia alla figurazione. "Ogni opera esposta – dicono gli organizzatori - è stata selezionata per la sua capacità di fare riflettere con profondità sul ruolo dell’arte contemporanea nel mondo di oggi". Curatori della mostra Giorgio Bonomi e Lara Caccia. All’inaugurazione non è mancata la vicesindaco Annalisa Mierla, che ha sottolineato l’importanza della cultura e dell’arte come momento identificativo e di crescita di una intera comunità e del ruolo del centro museale: "La Rocca – ha rimarcato Mierla – è uno dei centri per eccellenza dell’arte contemporanea, in questi ultimi anni ha ospitato numerose esposizioni" . Allestimento della mostra a cura di Vittorio Dragoni. "Treartistesei" sarà aperta fino al 16 giugno, ingresso gratuito. Pa.Ip.