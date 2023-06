Tre cercatori di funghi salvati sul monte Penna

GUALDO TADINO – Nella mattinata di ieri, in località monte Penna nel comune di Gualdo Tadino, tre persone – spinte anche dalle piogge di questi giorni che favoriscono la raccolta – sono uscite alla ricerca di funghi quando, a causa della nebbia che, calata all’improvviso, impediva una visuale libera del percorso fatto fino a quel momento, hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati a vagare per un prato, senza sapere dove si trovassero o come riprendere la via del ritorno. Di conseguenza, i tre appassionati hanno inviato tramite Whatsapp la propria posizione alla sala operativa di Perugia dei Vigili del Fuoco, che ha a sua volta allertato il distaccamento di Gaifana. I pompieri, di conseguenza, intorno alle ore 8.30, sono prontamente intervenuti sul posto, portando in salvo i dispersi: si tratta di tre uomini, due di 69 anni e un altro di 37 anni, tutti originari di Scheggia. Fortunatamente, non c’è stato bisogno dell’intervento dei soccorsi medici: i tre erano infreddoliti e leggermente spaventati, ma non hanno riportato danni a livello fisico, sono stati riaccompagnati alla propria vettura e hanno fatto ritorno a casa.