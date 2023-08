Travolto in viale Trento: è grave Caccia al pirata della strada

TERNI - È caccia al pirata della strada che ieri mattina ha investito un uomo che passeggiava in bicicletta e che ora è ricoverato in coma, all’ospedale Santa Maria. A dare la notizia è l’avvocato Massimo Longarini che assiste la famiglia nella ricerca dell’investitore: "Questa mattina (ieri, ndr) – scrive l’avvocato Longarini –, in viale Trento a Terni, il signor Gianfranco Regno è stato investito da un’auto mentre stava passeggiando a bordo della propria bicicletta. L’ignoto conducente ha ritenuto di abbandonarlo lungo la strada; trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria, il signor Gianfranco è in coma. La famiglia – è l’appello del legale – chiede a quanti abbiano assistito all’incidente di voler segnalare quanto a propria conoscenza". L’uomo, soccorso dsagli operatori del 118, è stato trasportato in ospedale dove, come detto,è ricoverato.