Travolto dal muletto mentre lavora. Operaio in gravi condizioni

Anno nuovo, ma stessa “musica“. Ancora un incidente sul lavoro a Perugia, con un operaio rimasto gravemente ferito e ora ricoverato al Santa Maria della Misericordia. L’incidente si è verificato in un’azienda di San Martino in Campo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire fin qui, il lavoratore stava manovrando un muletto che, per cause che restano ancora in via di accertamento, si è ribaltato, schiacciandolo.

Per poter soccorrere l’operaio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una squadra, inviata dalla centrale, ha prontamente operato per estrarlo da sotto al mezzo, utilizzando cuscini di sollevamento, dispositivi ad aria ad alta pressione impiegati per sollevare carichi pesanti. Grazie a questa strumentazione, come riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco, è stato possibile liberare l’operaio che aveva subìto, in particolare, uno schiacciamento agli arti. Una volta liberato dal muletto, il lavoratore è stato affidato al personale sanitario del 118, arrivato sul posto insieme ai vigli del fuoco. Il ferito, a quanto si apprende, è rimasto sempre cosciente durante tutte le operazioni di soccorso.

Una volta stabilizzato a terra, è stato predisposto il suo trasferimento via elicottero. A bordo di “Nibbio“, l’uomo ha raggiunto il Santa Maria della Misericordia per essere sottoposto alle necessarie cure e agli accertamenti medici indispensabili a chiarire le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche la polizia e il personale dell’Asl, intervenuti per garantire il supporto necessario e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente e individuare le eventuali responsabilità. Sono stati eseguiti, infatti, tutti i rilievi utili a ricostruire con esattezza quei drammatici momenti e verificare eventuali responsabilità.