Trasporti caos e pendolari stremati. Summit tra Comune e Regione

La Regione si farà carico dei problemi dei pendolari orvietani. E’ quanto emerso al termine dell’incontro che si è tenuto tra l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Francesco De Rebotti, il sindaco Roberta Tardani e l’assessore comunale ai trasporti, Gianluca Luciani. L’incontro era stato richiesto a gennaio dall’amministrazione comunale per affrontare le criticità dei collegamenti ferroviari che interessano il territorio orvietano, aggravati dai lavori in corso per l’ammodernamento della rete ferroviaria.

"Al neoassessore regionale – commenta Gianluca Luciani – abbiamo illustrato la pesante situazione che si è venuta a creare in questi ultimi mesi e consegnato un documento con le dettagliate richieste formulate dai rappresentanti del Comitato pendolari Roma-Firenze che contengono un elenco di azioni da mettere in campo nell’immediato, per contenere i disagi dovuti ai cantieri in corso, ma anche soluzioni da adottare nel medio-lungo periodo per migliorare i collegamenti ferroviari da e per Roma e quelli tra Orvieto e Terni. In questa ottica abbiamo dunque ribadito la necessità di riattivare con urgenza il tavolo tecnico che la precedente Giunta regionale aveva aperto con Rfi e Trenitalia estendendo il prima possibile il confronto con la direzione regionale di Trenitalia Toscana da cui dipendono alcuni importanti treni che interessano il territorio orvietano".

"Dall’assessore De Rebotti è arrivato l’impegno a focalizzare l’attenzione sulle questioni relative ai collegamenti della tratta Roma-Firenze, che ha riconosciuto essere in questo momento i più problematici, e pertanto auspichiamo che ci possa essere una interlocuzione costante con la Regione che è fondamentale per dare forza alle istanze che arrivano da questo territorio", aggiunge Luciani.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di altre questioni che riguardano in particolare i servizi del trasporto pubblico locale, il sistema di mobilità alternativa della città e l’iter in corso per la realizzazione del secondo stralcio della complanare. "Temi – conclude l’assessore Luciani – sui quali ci saranno successivi approfondimenti specifici con gli uffici regionali". Previsti quindi altri confronti.