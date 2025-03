Trasimeno Prog. Quattro giorni di concerti

Sono state ufficializzate le date della quinta edizione di Trasimeno Prog, la manifestazione dedicata al “progressive rock“ che propone ancora quattro giorni di immersione nelle atmosfere oniriche di questo seguitissimo genere musicale. Nata nel 2020 come una due-giorni, in piena pandemia e con tanto coraggio dall’idea dell’omonima associazione presieduta da Massimo Sordi, ha visto poi espandersi la durata negli anni successivi: dal 2021 si è articolata in 4 giornate, spostandosi anche, nelle edizioni 2022 e 2023, per due concerti a Perugia.

Nelle precedenti quattro edizioni si sono esibiti nomi quali Bernardo Lanzetti, Orchestra del Trasimeno, Estate di San Martino, Rovescio della Medaglia, Osanna, Arti & Mestieri, Semiramis, Il Bacio della Medusa, Lino Vairetti, Il Segno del Comando, Metamorfosi, Cruna del Lago, Banco del Mutuo Soccorso, Giorgio “Fico“ Piazza Band, Richard Sinclair Trio, Odessa, Francesco Gazzara, The Watch, Patrizio Fariselli Area Open Project, Aldo Tagliapietra Band, Maschera di Cera, Gianni Nocenzi, Orchestra Sinfonica della Campania, Ancient Veil e Furio Chirico’s The Trip: lo scorso anno si è deciso di puntare su di una giornata secca organizzando l’apprezzatissimo concerto della Premiata Forneria Marconi: un successo enorme con il pubblico che ha riempito l’arena della Rocca di Castiglione del Lago.

L’annuncio, sulla pagina Facebook dell’associazione Trasimeno Prog non lascia ancora trapelare quali artisti si alterneranno sul palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago.