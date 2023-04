“Trasimeno Fumetto“, ci siamo Di Vincenzo e Piccioni ospiti del festival dei disegnatori

È partita la promozione di Trasimeno Fumetto. Affissi sui muri del capoluogo umbro si possono già vedere i manifesti che annunciano Maurizio Di Vincenzo, uno dei più importanti disegnatori di Dylan Dog, e Valerio Piccioni, componente dello staff dei disegnatori di Julia - Le avventure di una criminologa, ospiti con le loro opere dell’edizione zero del Festival Trasimeno Fumetto in programma il 22 e il 23 aprile a San Feliciano di Magione negli spazi e nell’area esterna del Museo della Pesca e del lago Trasimeno. Maurizio Di Vincenzo vive a Roma dove lavora come insegnante della Scuola Romana dei Fumetti della quale è stato direttore della succursale di Pescara dal 1996 al 2000. Valerio Piccioni, di cui nel febbraio 2016 sul Maxi Dylan Dog 26 viene pubblicata una storia dal titolo Il lago nero, realizza con Di Vincenzo e Emiliano Tanzillo le copertine della serie Samuel Stern edita dalla casa editrice Bugs Comics. "L’Italia è un paese di grandi disegnatori e illustratori – commentano gli organizzatori – e i due autori scelti per aprire questa prima edizione ne sono un esempio. Non potevamo augurarci di meglio. Sappiamo di andare un po’ controcorrente con quello che sta accadendo a molti festival di questo genere puntando esclusivamente su disegnatori e illustratori, lasciando fuori generi che attirano sicuramente un pubblico molto più numeroso. Ma lo spazio e il luogo, così bello e suggestivo soprattutto per i suoi famosi tramonti, ricco di storia e delicato dal punto di vista ambientale, lo abbiamo visto giusto per un evento che punti soprattutto sulla possibilità di conoscere e apprezzare i diversi autori in un clima di lentezza e tranquillità". Oltre alla mostra, durante i due giorni si potranno incontrare disegnatori e illustratori negli spazi riservati all’Artist Alley e assistere a presentazioni di libri. In programma anche masterclass, dibattiti, presentazione di fumetti e libri illustrati, mostre, mercatini e quanto possa essere collegato ai temi del festival.